Трамп вообще не учёл европейцев в своих «раскладах по Украине»

Президент США Дональд Трамп не в состоянии разработать стратегию по любой проблеме, которую берется разрешить.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Трампа, у него, вероятно, есть хорошие идеи или хорошее понимание вещей или людей. Я не уверен, что у него хороший анализ. Он очень интуитивный человек. Иногда он, вероятно, прав, оценивая личность того или иного человека.

Проблема в том, что, когда он хочет прекратить участие США в конфликте на Украине, он не думает о последствиях. Он не подумал как это сделать, чтобы справиться с такими людьми как европейцы, которые продолжают вмешиваться в конфликт», – сказал Бод.