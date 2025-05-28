«Трамп, Путин и я»: нескромный Зеленский придумал формат для встречи в верхах, и сам же его одобрил

Владимир Зеленский авразил готовность к личной встрече с президентами США и России.

«Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и русская сторона это знает. Мы готовы к формату «Трамп-Путин-я», и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем», – заявил хозяин Банковой журналистам.

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«Если пути не комфортная двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча — мне все равно. Я готов к любому формату», – добавил Зеленский.

Осталось самая малость – договориться о месте встречи. По его словам, сейчас рассматривают несколько площадок, где можно провести следующий раунд переговоров между РФ, Украиной и США.

Москва предложила вариант белорусской площадки для переговоров. Но в Киеве встали на дыбы: «оттуда летели ракеты, заходили войска». Взамен Украина соглашается на «нейтральные площадки» – Турцию и Ватикан. Впрочем, идею с Ватиканом публично поставили под сомнение в Москве.

В качестве альтернативы, с подачи спецпосланника Трампа Кита Келлога возникла «швейцарская» тема: в эфире Fox News Келлог заявил, что встреча Зеленского, Путина и Трампа может состояться в Женеве, после того, как РФ передаст Киеву свои условия мира, изложенные в меморандуме.

«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера – Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать», – сказал Келлог.

Впрочем, и со Швейцарией может получиться «затык», ведь эта страна ратифицировала Римский статут МУС и по идее и должна будет арестовать Путина в случае его приезда на свою территорию.

Как видим, пока что у сторон не совпадают представления о нейтральности. Но Зеленский к этому добавляет еще один потенциальный раздражитель и камень преткновения. Он считает, что на определенном этапе важно было бы участие в переговорах представителей Европы.

«Если какая-нибудь встреча, например, о гарантиях безопасности, я очень хочу, чтобы были европейцы. Это то, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что готовы поддержать Украину. К примеру, украинскую армию, финансами и оружием. Армия является неотъемлемой главной частью гарантий безопасности для Украины. Нужны ли они в том или ином виде на такую ​​встречу? Да. На уровне лидеров? Я не знаю, в каком формате. Поэтому я и говорю, что мы готовы к любым форматам – зависит от адженды и от вопросов» , — предлагает Зеленский.

Учитывая последние словесные интервенции Мерца и решения европейских структур о «трибунале» по России, а также резкую отповедь российского МИД на эти инициативы, вряд ли Москва согласится на данном этапе сесть за один стол с «безответственными», по характеристике Марии Захаровой, европейцами.

Но на данном этапе хорошо уже то, что процесс сдвинулся с мертвой точки и сама идея переговоров с Путиным для Зеленского больше не под запретом. Обсуждаются условия, а не вероятность самого факта.