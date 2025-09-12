Трамп продолжает войну чужими руками – эксперт о «коалиции желающих»

Дональд Трамп выставляет себя главным «миротворцем», хотя именно он мог давно остановить боевые действия, перекрыв Киеву «Старлинк» и спутниковые разведданные.

Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп использует европейцев как своих младших вассалов для того, чтобы решать свои проблемы…  Трампу выгодно продолжение войны, как и любой администрации США. Трамп изображает из себя миротворца, забывая о том, что в своё первое президентство именно он начал поставки ПТРК «Джавелин» киевскому режиму. И всё продолжается.

«Вооружайте киевский режим за свой счёт, я это приветствую, продолжайте войну своими руками.  Я – миротворец, вы – поджигатели войны. Я не виноват, виноват Путин, Зеленский, все европейские страны, но только не я», – пояснил логику Онуфриенко.

«Хотя, обрежь «Старлинк» свои услуги на территории киевского режима, и вся связь ВСУ рухнет. К середине этого года было поставлено как минимум 24 тыс. терминалов.

Обрежь разведданные, которые, в первую очередь, опираются на американскую спутниковую группировку, в том числе гражданскую, – вся стратегическая разведка обрушится. Трамп этого не делает.

То есть, «я миротворец», но ключевые данные, необходимые для продолжения войны, я продолжаю поставлять исправно. Помните, он обещал перестать разведданные поставлять, это продержалось пять дней. Всё. Так о чём мы говорим?

Вот эта фронда, которую демонстрируют европейцы, в том числе эта «коалиция желающих» – это продолжение политики Трампа чужими руками», – заключил эксперт.

Все новости за сегодня



