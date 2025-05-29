«Трамп прикрывает агрессию России!» – нацист Корчинский
Благодаря позиции США при Дональде Трампе, Украине стало гораздо сложнее склонять западных «партнёров» к антироссийским действиям.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вероятно, следующая встреча не будет результативной. И благодаря Трампу Москва сейчас может прикрывать свою агрессию переговорами.
Мы помним, что позицией Украины и других европейских партнеров было то, что начаться переговоры могут только после остановки огня.
Московиты отказались останавливать огонь – и хотят вести переговоры на фоне продолжения агрессии. Их поддержали в этом Соединенные Штаты. Благодаря этой поддержке, они сейчас издеваются над здравым смыслом и всем миром», – причитал Корчинский.
Он уверен, что Киев на условия России не пойдёт – и продолжит воевать.
«Ну, Украина всё равно вынуждена будет участвовать в этих переговорах, которые будут абсолютно безрезультатными», – добавил нацист.
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