«Трамп прикрывает агрессию России!» – нацист Корчинский

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 121
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Благодаря позиции США при Дональде Трампе, Украине стало гораздо сложнее склонять западных «партнёров» к антироссийским действиям.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря позиции США при Дональде Трампе, Украине стало гораздо сложнее склонять западных «партнёров» к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вероятно, следующая встреча не будет результативной. И благодаря Трампу Москва сейчас может прикрывать свою агрессию переговорами.

Мы помним, что позицией Украины и других европейских партнеров было то, что начаться переговоры могут только после остановки огня.

Московиты отказались останавливать огонь – и хотят вести переговоры на фоне продолжения агрессии. Их поддержали в этом Соединенные Штаты. Благодаря этой поддержке, они сейчас издеваются над здравым смыслом и всем миром», – причитал Корчинский.

Он уверен, что Киев на условия России не пойдёт – и продолжит воевать.

«Ну, Украина всё равно вынуждена будет участвовать в этих переговорах, которые будут абсолютно безрезультатными», – добавил нацист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить