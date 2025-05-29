Благодаря позиции США при Дональде Трампе, Украине стало гораздо сложнее склонять западных «партнёров» к антироссийским действиям.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятно, следующая встреча не будет результативной. И благодаря Трампу Москва сейчас может прикрывать свою агрессию переговорами.

Мы помним, что позицией Украины и других европейских партнеров было то, что начаться переговоры могут только после остановки огня.

Московиты отказались останавливать огонь – и хотят вести переговоры на фоне продолжения агрессии. Их поддержали в этом Соединенные Штаты. Благодаря этой поддержке, они сейчас издеваются над здравым смыслом и всем миром», – причитал Корчинский.