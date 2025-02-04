Трамп предлагает поражение Украины, а нам нужен распад РФ – соратник Порошенко

Украину в войне с Россией не устраивает то, что предлагает американская администрация.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается любых, по крайней мере, тех так называемых мирных планов Трампа, которые до сих пор никто не слышал официально от администрации Соединенных Штатов, только отдельные какие-то анонимные источники, выдают, пожалуй, их штук 15, разных мирных планов. С моей точки зрения, это никакие не мирные планы, в лучшем случае это план остановки горячей фазы войны, или по-другому его называют замораживание конфликта. Это никакое не завершение войны никоим образом. И в нынешних обстоятельствах я лично воспринимаю такие действия, как поражение Украины.

Мы не достигли стратегической цели, которая, с моей точки зрения, остается неизменной. Это освобождение всех территорий нашего отечества и уничтожение страны-агрессора в качестве единого федеративного устройства. Я не призываю убить всех россиян, совершенно нет, это, к сожалению, бесперспективно, а вот добиваться тем или иным способом фактически распада России на составные части, я считаю, что это абсолютно отвечает интересам нашего государства», – заявил Тука.