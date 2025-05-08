Трамп позорно сдает переговорные позиции Украины и Европы – киевский дипломат

Анатолий Лапин.  
08.05.2025 12:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Своей нескоординированной с Европой, самостоятельной дипломатической игрой с Россией президент США Дональд Трамп «открывает карту врагу».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший член переговорной группы Украины в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своей нескоординированной с Европой, самостоятельной дипломатической игрой с Россией президент США Дональд Трамп «открывает...

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«Дональд Трамп провозглашает доктрину «через силу к миру». Европа, Украина готовятся к тому, что Вашингтон, Брюссель, Киев, Берлин, Лондон, Париж будут вместе, потому что это – сила, объединенная реализовать эту доктрину. А Трамп молча, не предупредив никого, отправляет посланника в Москву. Рассказывает всем, что он говорил уже несколько раз с московским фюрером. Потом: никто его не просил, он лжет, он звонит в Москву сам.

Не выработав, позвонив, он сдает позицию, просто позорно сдает переговорные позиции Украины, Европы, Соединенных Штатов Америки. Этот разговор о картах, он открывает свои карты своему врагу. Он не понимает, что он вытворяет! В нынешней ситуации, которая сложилась, у Киева, Брюсселя, Парижа, Лондона должна быть такая позиция: «Эй, коллега, ты кашу заварил? Вылезай из нее, выкарабкивайся», – заявил Бессмертный.

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