Трамп дал отмашку российскому десанту штурмовать Одессу – перебежчик Илларионов

Елена Острякова.  
31.03.2025 16:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Черноморская сделка, на которую согласились США, обеспечивает «агрессору» России возвращение в «агрессивное состояние».

Об этом бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморская сделка, на которую согласились США, обеспечивает «агрессору» России возвращение в «агрессивное состояние». Об...

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«Одним из возможных следствий такого рода соглашения становится открытие черноморских проливов. Если нет военных действий на море, то в соответствии с конвенцией Монтрё Турция может быть вынуждена открыть проливы. Тогда в Черное море войдет та самая совместная эскадра Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, которая увеличилась на несколько десятков кораблей за последние три года, для того, чтобы совместными усилиями сделать то, что пообещал Путин олигархам, а именно, что «Одесса-то наша».

Эскадра нужна именно для этого. Перемирия в 30 дней достаточно, чтобы перекинуть эти корабли в Черное море. Там все прозрачно», – рассуждал Илларионов.

Иноагент считает, что будут созданы благоприятные условия для десантной операции, и недоумевает, почему Украина согласилась на черноморскую сделку.

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