Только война спасёт вороватых европейских чиновников от майдана – Армстронг
Из-за многочисленных внутренних проблем Евросоюз очутился на грани развала, и чтобы спастись, решил пограбить Россию.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил американский экономист Мартин Армстронг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Именно Европа саботирует любые мирные соглашения. ЕС разваливается. Он изначально был неправильно спроектирован с валютой. Потом они придумали все эти безумные вещи: карантин из-за ковида, изменение климата, а потом санкции против России.
Знаете, экономика Германии, которая составляет 25% от экономики ЕС, сильно сократилась. И я говорю о том, что количество рабочих мест сокращается, потому что они обанкротили так много компаний. Уровень банкротства немецких компаний достиг рекордного уровня.
Так что, какое бы глупое решение ни принял Брюссель, мигранты, или ещё что-то, все было катастрофой», – сказал Армстронг.
Он подчеркнул, что Европа традиционно пытается справиться с кризисом через войну.
«И если они не начнут войну с Россией, в конце концов люди возьмут вилы и пойдут на парламент. Их пенсионные фонды все в евро, и это полная катастрофа.
Я имею в виду, что я беру интервью от Нидерландов до Палермо, и везде слышу одно и то же: «Когда это закончится?! Мы больше не можем это терпеть». Все просто злятся на Брюссель. И это проблема, когда вы создаете сильно централизованное правительство», – добавил экономист.
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