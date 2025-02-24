Теперь миропорядок будут устанавливать сильные – экс-шеф MI-6
После избрания президентом США Дональда Трампа мир больше не будет прежним, потому что Штаты уже не могут как раньше единолично диктовать свои условия.
Об этом в эфире телеканала BBC заявил бывший шеф британской разведки MI-6 Алекс Янгер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вступаем в новую эру, когда международные отношения в целом будут определяться не правилами и многосторонними институтами, а сильными личностями и сделками. Я думаю, что Ялтинская конференция в конце 1945 года, где три сильных человека, какими они тогда были от имени крупных стран, сильных стран, решали судьбу малых стран. Я думаю, что это мышление Дональда Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Это не европейское мышление, но это мир, в который мы вступаем по целому ряду причин, и я не думаю, что мы вернемся к тому, что было раньше.
Потому что раньше мы жили в однополярном мире, где у Америки были средства и воля, чтобы утвердить свое влияние во всем мире. Это привело к тому, что мы называем глобализацией, к созданию международной структуры безопасности. Сейчас Америка значительно меньше влияет на мир, чем раньше. Ее воля быть лидером уменьшилась, но она все еще остается могущественной страной. Вы недооценили Америку, и это было опасно. Но ее способность устанавливать правила во всем мире сейчас не такая, как раньше», – заявил Янгер.
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