Теперь миропорядок будут устанавливать сильные – экс-шеф MI-6

После избрания президентом США Дональда Трампа мир больше не будет прежним, потому что Штаты уже не могут как раньше единолично диктовать свои условия.

Об этом в эфире телеканала BBC заявил бывший шеф британской разведки MI-6 Алекс Янгер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама