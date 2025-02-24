Теперь миропорядок будут устанавливать сильные – экс-шеф MI-6

Анатолий Лапин.  
24.02.2025 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 366
 
Дзен, Политика, Россия, США


После избрания президентом США Дональда Трампа мир больше не будет прежним, потому что Штаты уже не могут как раньше единолично диктовать свои условия.

Об этом в эфире телеканала BBC заявил бывший шеф британской разведки MI-6 Алекс Янгер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После избрания президентом США Дональда Трампа мир больше не будет прежним, потому что Штаты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы вступаем в новую эру, когда международные отношения в целом будут определяться не правилами и многосторонними институтами, а сильными личностями и сделками. Я думаю, что Ялтинская конференция в конце 1945 года, где три сильных человека, какими они тогда были от имени крупных стран, сильных стран, решали судьбу малых стран. Я думаю, что это мышление Дональда Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Это не европейское мышление, но это мир, в который мы вступаем по целому ряду причин, и я не думаю, что мы вернемся к тому, что было раньше.

Потому что раньше мы жили в однополярном мире, где у Америки были средства и воля, чтобы утвердить свое влияние во всем мире. Это привело к тому, что мы называем глобализацией, к созданию международной структуры безопасности. Сейчас Америка значительно меньше влияет на мир, чем раньше. Ее воля быть лидером уменьшилась, но она все еще остается могущественной страной. Вы недооценили Америку, и это было опасно. Но ее способность устанавливать правила во всем мире сейчас не такая, как раньше», – заявил Янгер.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить