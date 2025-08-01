Тайвань должен учиться у Украины тратить американские деньги – экс-директор ЦРУ

Елена Острякова.  
01.08.2025 15:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 229
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Тайвань, Украина


Армия Тайваня должна перенимать боевой опыт ВСУ на месте.

Об этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия Тайваня должна перенимать боевой опыт ВСУ на месте. Об этом бывший директор ЦРУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, Тайвань понимает, какие уроки нужно извлечь из ситуации на Украине. Вопрос в том, был ли в тайваньской армии кто-то, кто был на Украине и провел там хотя бы несколько месяцев, изучая опыт батальона «Пегас» или «Немезида», с которыми я всегда общаюсь, когда приезжаю. Они проводят невероятные инновации. Кстати, у них есть сайт для партнеров. Я смотрел его с самого первого поста, когда у них был самый простой дрон. Кстати, они действительно очень простые по сравнению с нашими системами», – отметил экс-глава ЦРУ.

Он расхвалил «невероятную систему разведки» украинских батальонов, правда, уточнил, что она была разработана и оплачена гражданами США.

«Ее создал один американский предприниматель из Кремниевой долины, который основал три компании. Сразу после вторжения в 2022 году он отправился в Украину и сказал: я хочу помочь. Он обошел все поле боя и решил, что нужна общая картина. У нас до сих пор нет такой системы, а у них есть. Они потратили 3 миллиона долларов из средств некоммерческой организации», – сказал Петреус.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить