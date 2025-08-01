Тайвань должен учиться у Украины тратить американские деньги – экс-директор ЦРУ
Армия Тайваня должна перенимать боевой опыт ВСУ на месте.
Об этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, Тайвань понимает, какие уроки нужно извлечь из ситуации на Украине. Вопрос в том, был ли в тайваньской армии кто-то, кто был на Украине и провел там хотя бы несколько месяцев, изучая опыт батальона «Пегас» или «Немезида», с которыми я всегда общаюсь, когда приезжаю. Они проводят невероятные инновации. Кстати, у них есть сайт для партнеров. Я смотрел его с самого первого поста, когда у них был самый простой дрон. Кстати, они действительно очень простые по сравнению с нашими системами», – отметил экс-глава ЦРУ.
Он расхвалил «невероятную систему разведки» украинских батальонов, правда, уточнил, что она была разработана и оплачена гражданами США.
«Ее создал один американский предприниматель из Кремниевой долины, который основал три компании. Сразу после вторжения в 2022 году он отправился в Украину и сказал: я хочу помочь. Он обошел все поле боя и решил, что нужна общая картина. У нас до сих пор нет такой системы, а у них есть. Они потратили 3 миллиона долларов из средств некоммерческой организации», – сказал Петреус.
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