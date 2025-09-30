«Стыдно, но придётся сбивать копеечные дроны ракетами» – адмирал НАТО

Пока натовские страны закупают «вчерашнее оружие для вчерашней войны», инциденты с беспилотниками показывают, что характер боевых действий изменился кардинально.

Об этом говорили участники Варшавского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насчёт сбивания беспилотников – почему мы игнорировали новые способы ведения войны последние 3 года? Почему наши военные всё ещё хотят покупать авианосцы и ракеты за миллионы долларов?

У каждого из нас в наших странах есть потрясающие компании и технологические решения по борьбе с беспилотниками, сами беспилотники и всё остальное. А мы всё ещё игнорируем их и продолжаем покупать большие танки, большие самолёты и военные корабли.

Уроки есть, но мы всё ещё покупаем вчерашнее оборудование для вчерашней войны. Это бросается в глаза. Конечно, каждый командир будет принимать решение в данный момент, стоит ли ему запускать ракету за миллион, но в конечном счёте это должно напомнить нам, что нужно инвестировать в новые возможности», – вещал экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.