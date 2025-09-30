«Стыдно, но придётся сбивать копеечные дроны ракетами» – адмирал НАТО

Пока натовские страны закупают «вчерашнее оружие для вчерашней войны», инциденты с беспилотниками показывают, что характер боевых действий изменился кардинально.

Об этом говорили участники Варшавского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насчёт сбивания беспилотников – почему мы игнорировали новые способы ведения войны последние 3 года? Почему наши военные всё ещё хотят покупать авианосцы и ракеты за миллионы долларов?

У каждого из нас в наших странах есть потрясающие компании и технологические решения по борьбе с беспилотниками, сами беспилотники и всё остальное. А мы всё ещё игнорируем их и продолжаем покупать большие танки, большие самолёты и военные корабли.

Уроки есть, но мы всё ещё покупаем вчерашнее оборудование для вчерашней войны. Это бросается в глаза. Конечно, каждый командир будет принимать решение в данный момент, стоит ли ему запускать ракету за миллион, но в конечном счёте это должно напомнить нам, что нужно инвестировать в новые возможности», – вещал экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.

Британца дополнил бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Отвечая на вопрос о ракете AMRAAM стоимостью 600 тыс.евро против беспилотника за 20 тыс. – конечно, мы не можем продолжать это делать. Но военный командир сражается тем, что у него есть.

Как найти баланс между высокотехнологичными дорогими долгостроями, как авианосцы и F-35, атомные подлодки, которые нам всё ещё нужны, и более дешёвыми решениями в больших количествах для борьбы с беспилотниками?

Я убеждён, что мы можем решить эту проблему. У нас 50% мировой экономики, 50% мировой военной мощи. Если мы не можем решить эту проблему, нам должно быть стыдно за себя», – взывал Бауэр.

