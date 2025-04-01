Стратегия Запада провалилась: Россия еще долго может воевать
Россия тратит относительно небольшие деньги на СВО.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда говорят про экономику и пугают экономикой, просто чтобы вы понимали, на данный момент расходы России на войну составляют 6-7% от ВВП – это большие расходы, никто не спорит, но есть нюанс – это очень маленькие расходы для страны, которая вовлечена в военный конфликт такого масштаба.
Для справки, в Великобритании во Второй мировой войне, в США, это порядка 30−40%. То есть, огромный ресурс устойчивости экономики вообще не используется. То есть, действительно, за эти три года, и, возможно, отсюда вот этот стиль войны, она идет с минимальной, насколько это возможно для конфликта такого типа, нагрузки на социалку и экономическую жизнь в России», – сказал эксперт.
Он критически отнесся к прогнозам англосаксонских СМИ, что у российской экономики вот-вот наступят проблемы.
«Прижимало бы, если бы было 40%. Вот в режиме 40% ВВП существовать не может. В том порядке расходов, который есть сейчас, вопрос еще нескольких лет – это не вопрос. А это очень важный момент, потому что в западной стратегии предполагалось, что именно экономика будет основным рычагом давления, а военный уже вторичным. Тут, получается, и основной рычаг не работает, а вторичный так совсем не работает», – заявил Щелин.
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