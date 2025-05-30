Став сырьевым придатком, Украина уже не может развивать технологичные сферы

Вадим Москаленко.  
30.05.2025 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Экономика


Украина уже не в состоянии развивать свой военно-промышленный компеклс.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не в состоянии развивать свой военно-промышленный компеклс. Об этом на пресс-конференции в Киеве...

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«Учитывая влияние мировых финансовых процессов на украинский экспорт, надо понимать, что мы с вами являемся ресурсноориентированным государством. Мы с вами продаем малообработанное сырье. И вопрос выживания Украины – это вопрос увеличения добавленной стоимости в том продукте, что мы с вами продаем. То есть вопрос глубины переработки – это вопрос выживания экономики Украины», – сказал Пендзин.

«К сожалению, в экономике Украины пока не просматривается, что будут серьезно меняться наши структурные особенности. Есть надежда на военно-промышленный комплекс. Есть надежда, что, собственно, именно это движение может дать новые подходы к экспортно-импортным отношениям Украины.

Мы являемся страной, имеющей неразрешимо большое отрицательное сальдо торгового баланса. А ВПК в любой стране – это и верхушка промышленного айсберга, промышленной пирамиды. У нас сегодня, к сожалению, весь ВПК – это элемент сборки того, что производится в других странах. У нас с вами практически отсутствует элементная база, которая сегодня может обеспечивать серьезное развитие ВПК.

Поэтому для того, чтобы это стало основой будущей экспортной стратегии Украины, обязательно должна подтягиваться вся последняя украинская промышленность», – подытожил экономист.

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