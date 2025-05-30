США в ООН пугают Россию санкциями и грозят выйти из переговорного процесса

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 09:15
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США раскритиковали Россию за недавние удары по Украине, не вспомнив об аналогичных атаках ВСУ по российским регионам.

Как заявил в рамках заседания Совбеза ООН зампредставителя Штатов Роберт Вуд, если Россия продолжит боевые действия, США выйдут из процесса урегулирования.

США раскритиковали Россию за недавние удары по Украине, не вспомнив об аналогичных атаках ВСУ...

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«Если Россия и Украина действительно заинтересованы в мире, Соединенные Штаты будут работать с обеими сторонами, с европейскими партнерами и с Организацией Объединенных Наций, чтобы помочь достичь этой цели, начиная с заключения значимого соглашения о прекращении огня. Но мы будем настаивать на том, что обсуждение мира обеими сторонами должно быть добросовестным.

Если Россия примет неправильное решение и продолжит эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется отказаться от наших усилий по урегулированию конфликта. Но мы не откажемся от наших принципов и наших друзей. Скорее мы признаем, что Россия отказывается сотрудничать с нами для достижения желаемого результата», – заявил американский дипломат.

Он пригрозил усилением санкций в отношении России, если она не согласится на перемирие.

«Как ясно дал понять президент Трамп, мы хотим сотрудничать с Россией, в том числе по этой мирной инициативе и экономическому пакету… Дополнительные санкции в отношении России все еще обсуждаются. Президент Трамп с самого начала подчеркивал, что эта война была стратегической ошибкой и никогда не должна была произойти. Время не на стороне тех, кто хотел бы ее продлить. Мы будем призывать и Россию, и Украину принять трудное историческое решение добиваться мира. Ответственность за прекращение этой войны в конечном счете лежит на них. Если одна из сторон окажется неспособной или не пожелает этого сделать, она будет отвечать за последствия», – резюмировал Вуд.

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