США в ООН пугают Россию санкциями и грозят выйти из переговорного процесса
США раскритиковали Россию за недавние удары по Украине, не вспомнив об аналогичных атаках ВСУ по российским регионам.
Как заявил в рамках заседания Совбеза ООН зампредставителя Штатов Роберт Вуд, если Россия продолжит боевые действия, США выйдут из процесса урегулирования.
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«Если Россия и Украина действительно заинтересованы в мире, Соединенные Штаты будут работать с обеими сторонами, с европейскими партнерами и с Организацией Объединенных Наций, чтобы помочь достичь этой цели, начиная с заключения значимого соглашения о прекращении огня. Но мы будем настаивать на том, что обсуждение мира обеими сторонами должно быть добросовестным.
Если Россия примет неправильное решение и продолжит эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется отказаться от наших усилий по урегулированию конфликта. Но мы не откажемся от наших принципов и наших друзей. Скорее мы признаем, что Россия отказывается сотрудничать с нами для достижения желаемого результата», – заявил американский дипломат.
Он пригрозил усилением санкций в отношении России, если она не согласится на перемирие.
«Как ясно дал понять президент Трамп, мы хотим сотрудничать с Россией, в том числе по этой мирной инициативе и экономическому пакету… Дополнительные санкции в отношении России все еще обсуждаются. Президент Трамп с самого начала подчеркивал, что эта война была стратегической ошибкой и никогда не должна была произойти. Время не на стороне тех, кто хотел бы ее продлить. Мы будем призывать и Россию, и Украину принять трудное историческое решение добиваться мира. Ответственность за прекращение этой войны в конечном счете лежит на них. Если одна из сторон окажется неспособной или не пожелает этого сделать, она будет отвечать за последствия», – резюмировал Вуд.
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