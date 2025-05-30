США в ООН пугают Россию санкциями и грозят выйти из переговорного процесса

США раскритиковали Россию за недавние удары по Украине, не вспомнив об аналогичных атаках ВСУ по российским регионам.

Как заявил в рамках заседания Совбеза ООН зампредставителя Штатов Роберт Вуд, если Россия продолжит боевые действия, США выйдут из процесса урегулирования.

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«Если Россия и Украина действительно заинтересованы в мире, Соединенные Штаты будут работать с обеими сторонами, с европейскими партнерами и с Организацией Объединенных Наций, чтобы помочь достичь этой цели, начиная с заключения значимого соглашения о прекращении огня. Но мы будем настаивать на том, что обсуждение мира обеими сторонами должно быть добросовестным.

Если Россия примет неправильное решение и продолжит эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется отказаться от наших усилий по урегулированию конфликта. Но мы не откажемся от наших принципов и наших друзей. Скорее мы признаем, что Россия отказывается сотрудничать с нами для достижения желаемого результата», – заявил американский дипломат.