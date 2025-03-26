США окончательно перешли на сторону русских – истерика офицера ВСУ

Анатолий Лапин.  
26.03.2025 11:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Соглашение по Черному морю позволяет России восстановить свои позиции.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение по Черному морю позволяет России восстановить свои позиции. Об этом в эфире своего видеоблога...

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«Что означает эта великая победа нашего дипломата Ермака? Это означает то, что Российская Федерация частично возвращается в Севастополь, русские в очередной раз обустраивают базы наблюдения на «вышках Бойко». То есть Россия усиливается в регионе, возвращая свои позиции до конца 2022 года.

А для Украины это соглашение рискованное, потому что отказ может подорвать гуманитарный образ, а согласование – усилить РФ, ну это, честно говоря, это какой-то трэшняк. Но так, как мы с вами неоднократно уже рассказывали о том, что у команды Трампа есть ключик на эту зеленую камарилью в контексте их любви к деньгам? Честно говоря, я даже не могу представить, что они там еще понаподписывают. Потому что по результатам переговоров в Риаде совместного заявления Штатов и России не произошло.

Тем не менее, уже после того Украина с американцами опять же встретилась. И что было? Сначала Украина дает согласие на беспрекословное прекращение огня в море, суше, воздухе, энергетика и так далее. Затем американская делегация встречается с русскими. Россияне выдают свои хотелки. И сегодня происходит очередная новая встреча с Украиной. И что нам?

И тут получается, что Соединенные Штаты будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку и экспорту сельскохозяйственной продукции. Снижение стоимости морского страхования, а также улучшение доступа к портам и платежным системам, и транзакциям. Мы из союзника думали, что получили посредника в переговорах, но нет, они уже даже не стали посредниками», – заявил Лапин.

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