США могут признать новые территории частью России – украинский аналитик
Украина должна добиваться того, чтобы страны-члены ЕС продолжали не признавать новые территории России.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Четыре украинские области включены в Конституцию РФ, и у России отсутствует механизм отторжения этих областей или же передачи их обратно. Поэтому как бы возникает определенная тупиковая ситуация, когда эти области, согласно Конституции Российской Федерации, и согласно Конституции Украины, находятся фактически в двойной юрисдикции. Понятное дело, что на Украине также отсутствует процесс отражения этих регионов. И, соответственно, возникает определенная законодательная коллизия, которая требует в том числе и определенного вмешательства международного сообщества», – сказал Бондаренко.
«Если Соединенные Штаты признают определенные территории частью Российской Федерации, и признают суверенитет России над этими территориями.
А может быть и ситуация, когда, например, Европа, а особенно Германия, Франция, Великобритания не последуют за Соединенными Штатами, а заявят о том, что они не признают. В принципе, ситуация с Косово тоже, она же аналогичная. Независимость Косово признают Соединенные Штаты, но большинство европейских государств не признают независимость Косово», – добавил он.
«Украина сейчас, конечно же, пытается уповать на то, что Запад хоть и расколотый, хоть и Соединенные Штаты отошли от коллективного Запада, но остальные государства все-таки остаются на стороне Украины, и готовы продолжать боевые действия», – подытожил политолог.
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