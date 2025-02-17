Владимир Зеленский мог спрятать украденные из помощи Украине деньги только в двух странах – России и Китае. Весь остальной финансовый мир под контролем США, и разговор Трампа и Путина может означать, что деньги нашли.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр финансов Соединённых штатов приехал на Украину. И Зеленский не подписал соглашение по редкоземельным металлам, фактически плюнув в лицо министру финансов. По словам Трампа, Зеленский не в восторге от разговора Трампа с Путиным. Было бы очень хорошо, чтобы он каким-нибудь способом нахамил Трампу. Это просто в наших интересах, чтобы так произошло. Идеальная ситуация, когда Трамп скажет: «Ну, если так, то Соединённые штаты умывают руки. Никакой помощи, никакого финансирования». И всё», – подчеркнул Царёв.

Он добавил, что поскольку предыдущая администрация Байдена накачала Киев оружием и деньгами, нужно найти «иглу Кощея» – уязвимое место Зеленского.