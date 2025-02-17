США и Россия нашли «кощееву иглу» Зеленского
Владимир Зеленский мог спрятать украденные из помощи Украине деньги только в двух странах – России и Китае. Весь остальной финансовый мир под контролем США, и разговор Трампа и Путина может означать, что деньги нашли.
Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Министр финансов Соединённых штатов приехал на Украину. И Зеленский не подписал соглашение по редкоземельным металлам, фактически плюнув в лицо министру финансов. По словам Трампа, Зеленский не в восторге от разговора Трампа с Путиным. Было бы очень хорошо, чтобы он каким-нибудь способом нахамил Трампу. Это просто в наших интересах, чтобы так произошло. Идеальная ситуация, когда Трамп скажет: «Ну, если так, то Соединённые штаты умывают руки. Никакой помощи, никакого финансирования». И всё», – подчеркнул Царёв.
Он добавил, что поскольку предыдущая администрация Байдена накачала Киев оружием и деньгами, нужно найти «иглу Кощея» – уязвимое место Зеленского.
«В течение ближайших двух недель всё станет понятно: либо Зеленский жёстко уйдет в оппозицию к Трампу, либо его напугают аудитом, сколько денег он украл и где эти деньги за рубежом. Речь идет о 100 млрд долл. Их в наличных не продержишь, а спрятать можно либо в Китае, либо в России. Всё остальное пространство контролируется Соединёнными штатами.
Я так думаю, что разговор Путина и Трампа. Он не на пустом месте. Всё это время искали какие-то рычаги давления на Зеленского, и, видимо, нащупали. Потому что у него есть политическая поддержка в Европе, наверняка там будут помогать дальше и финансами, и оружием. У него есть деньги, и их очень много. Более 20 миллиардов долларов свалилось на голову, сейчас будут принимать корректировку бюджета, чтобы их куда-то потратить. Сейчас основная проблема: как украсть эти деньги. Отсюда решение о строительстве дополнительных блоков на атомных станциях, чтобы одним платежом 400 миллионов долларов вывести», – заключил Царёв.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: