Штаты давят на Зеленского помощью, чтобы сделать более покладистым – Бортник

США не выделяют новую помощь Украине, а довозят то, что было отправлено ранее.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на свои источники в новой администрации Штатов заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера этот консультант мне говорит, нет, действительно на паузе все стоит, никакие новые грузы не отправляются, доезжает то, что отправлено раньше, ничего нового не отправлено, чиновники опасаются, можно ли это делать или нельзя, у них нет четкого распоряжения от Пентагона, от Белого дома в отношении того, отправлять то, о чем договорились, или не отправлять, они все придерживают, на паузе стоит», – сказал эксперт.

По его мнению, администрация США, играя вопросом помощи Украине, давит на Владимира Зеленского, чтобы заставить его быть более покладистым.