Штаты давят на Зеленского помощью, чтобы сделать более покладистым – Бортник

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


США не выделяют новую помощь Украине, а довозят то, что было отправлено ранее.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на свои источники в новой администрации Штатов заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не выделяют новую помощь Украине, а довозят то, что было отправлено ранее. Об...

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«Вчера этот консультант мне говорит, нет, действительно на паузе все стоит, никакие новые грузы не отправляются, доезжает то, что отправлено раньше, ничего нового не отправлено, чиновники опасаются, можно ли это делать или нельзя, у них нет четкого распоряжения от Пентагона, от Белого дома в отношении того, отправлять то, о чем договорились, или не отправлять, они все придерживают, на паузе стоит», – сказал эксперт.

По его мнению, администрация США, играя вопросом помощи Украине, давит на Владимира Зеленского, чтобы заставить его быть более покладистым.

«Это может быть элементом серьезного влияния на Зеленского. С одной стороны, если наше правительство найдет компромисс с американской администрацией, США продолжат эту помощь для того, чтобы сохранить стабильность Украины. США не нужно, чтобы Украина рассыпалась до заключения соглашения. Потому что тогда выиграет Россия, а США это тоже не нужно.

Но если компромисс между Зеленским и Трампом не будет найден, вот тогда сокращение, прекращение американской помощи, сокращение сотрудничества, например, в сфере разведки, целенаведения и всего остального, уже может приводить к очень серьезным осложнениям на фронте в ближайшие месяцы, и может быть элементом давления, дестабилизации внутренней с целью усилить стремление украинского народа и украинских политических элит к выборам. Создать условия для политического кризиса, которые будут следствием военного кризиса», – сказал эксперт.

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