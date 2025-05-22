Штаты бросили нас на Европу. Россия продолжит наступать – пессимизм киевского аналитика

Анатолий Лапин.  
22.05.2025 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


США оставили Украину Брюсселю, который теперь не понимает, что ему делать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США оставили Украину Брюсселю, который теперь не понимает, что ему делать. Об этом в...

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«Украину оставили на Европу, Европа теперь чешет репу: «Мы ввели 17-й пакет санкций, эти 200 танкеров теневого флота им теперь будет сложнее». Хотя дальше сами европейцы продолжают покупать эту нефть, потому что она им нужна, будут сами же придумывать как эти санкции обходить, потому что все жадные, все по поводу своих интересов. Поэтому ситуация для Украины становится крайне тяжелой, но необходимо понимать, русские рассчитывают, что закончатся боеприпасы, в достаточном количестве они поступать не будут, и тогда можно будет попытать счастья во второй половине лета, продолжить наступление, потому что наступление не ослабляется с прошлой весны.

Они надеются, что во второй половине лета-осенью для Украины ситуация серьезно ухудшится, может быть даже катастрофически ухудшится, потому что это будет накладываться на фискальный кризис, потому что у нас дырка в 400 миллиардов гривен. И, соответственно, нужно будет чем-то и как-то это все дело перекрывать. И россияне, конечно, они надеются, что в более сильной позиции можно будет получить больше», – заявил Романенко.

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