Украинская власть отмывает десятки миллиардов на ВПК.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть пользуется тем, что это все секретная сфера. А, значит, там у нас самый большой беспорядок, самая большая коррупция . Заключаются с фирмами сделки на поставку тех или иных видов вооружения, которые системно не выполняются. Мы фактически кредитуем, дарим деньги, а в некоторых случаях (у нас есть уголовные дела) просто отдаем мошенникам, которые сотни миллионов просто воруют, потому что у нас отсутствует какой-либо контроль за расходами на вооружение», – скзаал пропагандист.

Он подчеркнул, что много случаев поставок некачественого оружия.

«Результаты таковы, что контракт по снарядам в 2024 году провален полностью. Деньги пришлось возвращать. Фактически государство прокредитовало, дало просто на год 10 миллиардов гривен. Предприятие их подержало, ничего не сделало, государство говорит: «Ну, окей, вы ничего не сделали, ну верните деньги». Выгодный бизнес.

Потом, 25 миллиардов гривен было дано на мины. В этот контракт не исполнен в полном объеме, большое количество мин оказалось просто бракованным. И это был просто шлак, это не боеприпасы. И никаких уголовных дел, никаких выговоров, никакого снятия с должности, просто потеряны 25 миллиардов гривен, которые просто выброшены в пустоту. Аферистам», – подытожил Бутусов.