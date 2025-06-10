Сербского политика в Косово скрутили за свист

Алексей Топоров.  
10.06.2025 12:22
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Политические репрессии


Сепаратистские албанские власти Приштины продолжают натиск на северные сербские анклавы Косово, желая вытеснить из края последних сербов. В частности в этот раз анклав посетили «премьер-министр» Альбин Курти, «директор полиции» Газменд Ходжа и «министр полиции» Джеляль Свечля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время визита в Северную Митровицу, гости из Приштины зашли в кафе на набережной реки Ибар, после чего Ходжа выступил с кратким заявлением, в котором сообщил, что ситуация на севере Косово спокойная. Когда они начали выходить из заведения, зампред партии «Сербская демократия» Стефан Велькович, протестуя против их визита, громко свистнул.

Сепаратистские албанские власти Приштины продолжают натиск на северные сербские анклавы Косово, желая вытеснить из...

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Как сообщает KosovoOnline, охрана Свечли оттолкнула серба, после чего к нему привязались боевики «косовской полиции» в штатском, которые предложили ему пройти в полицейский участок, а после того, как он отказался, сказав, что нечего не сделал, скрутили его, надели наручники и увели.

В Северной Митровице Курти и компания посетили «многонациональное поселение Брджани», где власти Приштины селят албанцев, чтобы разбавить сербское население анклава, и посетили с недавних пор живущую там албанскую семью Хальити.

 «Мы очень рады, что у вас будут достойные условия жизни. Наслаждайтесь своим домом с семьей. Желаю вам всего самого наилучшего», – сказал Курти .

В свою очередь глава семейства поблагодарил Курти и «правительство Косово» за оказанную поддержку, выразив удовлетворение уровнем безопасности и свободой передвижения в Северной Митровице.

К сожалению ни о чём подобном с недавних пор не могут сказать сербские жительницы анклава в последнее время всё чаще подвергающиеся нападениям и сексуальным домогательствам со стороны заезжих албанцев. Всего пять дней назад албанец из Южной Митровицы был оштрафован на 300 евро за то, что бросал камни в двух сербских девушек из своего автомобиля в самом центре Северной Митровицы.  И не проходит и недели, чтобы не был зафиксирован новый случай домогательств в отношении сербских женщин в этом анклаве.

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