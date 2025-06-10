Сербского политика в Косово скрутили за свист

Сепаратистские албанские власти Приштины продолжают натиск на северные сербские анклавы Косово, желая вытеснить из края последних сербов. В частности в этот раз анклав посетили «премьер-министр» Альбин Курти, «директор полиции» Газменд Ходжа и «министр полиции» Джеляль Свечля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время визита в Северную Митровицу, гости из Приштины зашли в кафе на набережной реки Ибар, после чего Ходжа выступил с кратким заявлением, в котором сообщил, что ситуация на севере Косово спокойная. Когда они начали выходить из заведения, зампред партии «Сербская демократия» Стефан Велькович, протестуя против их визита, громко свистнул.

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Как сообщает KosovoOnline, охрана Свечли оттолкнула серба, после чего к нему привязались боевики «косовской полиции» в штатском, которые предложили ему пройти в полицейский участок, а после того, как он отказался, сказав, что нечего не сделал, скрутили его, надели наручники и увели.

В Северной Митровице Курти и компания посетили «многонациональное поселение Брджани», где власти Приштины селят албанцев, чтобы разбавить сербское население анклава, и посетили с недавних пор живущую там албанскую семью Хальити.

«Мы очень рады, что у вас будут достойные условия жизни. Наслаждайтесь своим домом с семьей. Желаю вам всего самого наилучшего», – сказал Курти .

В свою очередь глава семейства поблагодарил Курти и «правительство Косово» за оказанную поддержку, выразив удовлетворение уровнем безопасности и свободой передвижения в Северной Митровице.

К сожалению ни о чём подобном с недавних пор не могут сказать сербские жительницы анклава в последнее время всё чаще подвергающиеся нападениям и сексуальным домогательствам со стороны заезжих албанцев. Всего пять дней назад албанец из Южной Митровицы был оштрафован на 300 евро за то, что бросал камни в двух сербских девушек из своего автомобиля в самом центре Северной Митровицы. И не проходит и недели, чтобы не был зафиксирован новый случай домогательств в отношении сербских женщин в этом анклаве.