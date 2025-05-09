«Сами навести порядок не можем»: в ВСУ радуются статусу американской колонии
США фактически управляли Украиной и без всяких сделок, а сейчас лишь зафиксируют этот статус.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не получат ли наши американские партнеры инструмент влияния такой силы на Украине, что они не только уберут наших коррупционеров, но и уберут наши элиты от управления страной? И этот инструмент они могут использовать как с благой целью, так могут использовать и для достижения договоренностей с Москвой или с Европой», – пожаловался Бортник.
Однако, по мнению Ярославского, Украина уже и так давно является колонией США.
«У каждого из нас дома какая-то нычка есть в долларе. Меньше в евро. Они уже всё контролируют. Мы пользуемся их валютой. Мы продаем недвижимость, оцениваем цены за доллары. Продаем машины за доллары. У нас вторая валюта в стране – доллар. Они перекроют свой кислород, и все», – сказал украинский офицер.
По его мнению, лучше быть американской колонией, потому что сами украинцы навести порядок не способны.
«Вопрос не в том, а наши как контролируют. А вы доверяете нашим, кто там все контролирует? Я не доверяю вообще никому, кто там все контролирует. Ну не доверяю. Если вы сейчас приедете в Германию, попробуйте там через границу провести какие-то сигареты. Да вы даже не будете рисковать, потому что вас там шлепнут так, что мало не покажется. А у нас попробуйте через там молдаван протянуть – запросто.
Это говорит о том, что наша система полностью прогнившая и коррумпированная. А там мы даже не будем пробовать это делать, потому что там есть правила. Так тогда пускай лучше правила войдут сюда», – подытожил Ярославский.
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