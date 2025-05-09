США фактически управляли Украиной и без всяких сделок, а сейчас лишь зафиксируют этот статус.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не получат ли наши американские партнеры инструмент влияния такой силы на Украине, что они не только уберут наших коррупционеров, но и уберут наши элиты от управления страной? И этот инструмент они могут использовать как с благой целью, так могут использовать и для достижения договоренностей с Москвой или с Европой», – пожаловался Бортник.

Однако, по мнению Ярославского, Украина уже и так давно является колонией США.

«У каждого из нас дома какая-то нычка есть в долларе. Меньше в евро. Они уже всё контролируют. Мы пользуемся их валютой. Мы продаем недвижимость, оцениваем цены за доллары. Продаем машины за доллары. У нас вторая валюта в стране – доллар. Они перекроют свой кислород, и все», – сказал украинский офицер.

По его мнению, лучше быть американской колонией, потому что сами украинцы навести порядок не способны.