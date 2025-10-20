«С живыми «азовцами» оставлять Украину нельзя» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
20.10.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Боевики запрещённого в РФ «Азова» и отпочковавшиеся от него нацистские подразделения исповедуют даже не столько бандеровщину, сколько откровенный гитлеризм.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя террор со стороны нацистов 3-й ОШБр в Тернополе, эксперт рассказал, как на свежем видео новичков данной бригады тренируют инструкторы на чистом русском языке.

«А где «национальна» идея? На русском языке, с русскими наставлениями идти на русских! Парадокс. Но я поражаюсь всему тому, что происходит. Нельзя оставлять Украину с такими людьми, как эта 3-я штурмовая. Это дальнейшая популяризация не только бандеровщины, но и гитлеризма на Украине, ещё до этого дойдёт!

Они будут ещё это вспоминать и славить Гитлера. А то, что «азовцы» накалывают на тела, видел весь мир, когда их брали в Мариуполе.

Более страшное – это террор и убийства в отношении своих собственных граждан. До чего нужно оскотиниться, чтобы под любым предлогом, а больше – ненависти к тем, кто говорит на русском языке, кстати, их идти и убивать. Не переубеждать, не сажать», – говорил он.

«То же было в Мариуполе. жители которого уже граждане РФ, говорят на суржике, а иногда и на украинском, как «азовцы» из танков били по домам, потому что их называли «ждунами». Это же всё было», – напомнил Дудкин.

«Тем не менее, сегодня многие, особенно молодые, абсолютно не хотят знать тех первопричин, с которых начиналось. Молодые украинцы, я их здесь встречаю, которым предоставили право выехать из Украины в этом году,  они даже знать не хотят, с чего всё начиналось», – возмущался политолог.

Метки: , ,

