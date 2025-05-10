«С Шойгу не сравнить»: эксперт подвел итоги первого года работы Белоусова министром обороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов за год работы значительно сократил коррупцию и изменил отношения в армейской вертикали власти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная задача у Белоусова была – очень быстро заткнуть главные дыры, из которых вытекали и могли в перспективе повышенные расходы по военному бюджету. Разговор о крупной коррупции, о больших деньгах.

Крупные явления, они вызывали особую озабоченность, их надо было быстро купировать. В условиях, когда военный бюджет рос просто вот как на дрожжах, и мы сегодня обращали внимание, что в российской оборонной сфере денег в прошлом году стало на 38% больше, чем в предыдущем. То есть, такой резкий рост.

Вот с этой задачей, я полагаю, Белаусов справился. Он имел карт-бланш на все эти действия. Все это было согласовано, конечно же, с Путиным. Но эта задача достаточно кратковременная. Ну, там, месяц, два, такие полгода. Но министр обороны – это не борец с коррупцией, а человек, который занимается военным строительством. И вот тут уже наступил момент, когда надо его оценивать не как вот человека, связанного со всеми теми арестами, там, Тимура Иванова, всех остальных», – сказал эксперт.