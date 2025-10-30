С 3 ноября на Крымский мост закрыт въезд электромобилям – сообщают об угрозе теракта

Иван Добровольский.  
30.10.2025 23:30
  (Мск) , Тамань
Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Терроризм, Транспорт, Украина


Глава Краснодарского Края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении движения с полуночи 3 ноября электромобилей и гибридных автомобилей на подъезде к Крымскому мосту.

Об этом сообщили СМИ Кубани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Краснодарского Края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении движения с полуночи 3 ноября

Также, запрещен проезд по Крымскому мосту для грузовых фур.

«Ограничение затронет участок федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь, в частности, отрезок от развязки на станицу Тамань до самого моста (с 134-го по 145-й километр)», – говорится в сообщениях прессы.

Краснодарские власти объявили, что для указанных транспортных средств организован альтернативный сухопутный маршрут в обход Азовского моря – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

Между тем, в телеграм-каналах распространяются сведения, что во время транспортировки в Краснодарский край на автовозе, был обнаружен электромобиль с грузинскими номерами и взрывчаткой.

«Взрывчатка эта была финского производства и находилась в аккумуляторной батарее электромобиля. Детонаторы были кустарного производства, которые сложно выявить рентгеном.

После доставки авто в Краснодарский край, авто планировали передать другому водителю, который должен был въехать на нем в Крым через Крымский мост. Ему отводилась роль смертника – террориста», – пишут телеграм-каналы.

«На рентгене в батарейном отсеке машины взрывное вещество и литий выглядят почти одинаково, из-за чего взрывчатку обнаружить в разы сложнее», – добавляют блогеры.

