С 3 ноября на Крымский мост закрыт въезд электромобилям – сообщают об угрозе теракта

Глава Краснодарского Края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении движения с полуночи 3 ноября электромобилей и гибридных автомобилей на подъезде к Крымскому мосту.

Об этом сообщили СМИ Кубани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Также, запрещен проезд по Крымскому мосту для грузовых фур.

«Ограничение затронет участок федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь, в частности, отрезок от развязки на станицу Тамань до самого моста (с 134-го по 145-й километр)», – говорится в сообщениях прессы.

Краснодарские власти объявили, что для указанных транспортных средств организован альтернативный сухопутный маршрут в обход Азовского моря – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

Между тем, в телеграм-каналах распространяются сведения, что во время транспортировки в Краснодарский край на автовозе, был обнаружен электромобиль с грузинскими номерами и взрывчаткой.

«Взрывчатка эта была финского производства и находилась в аккумуляторной батарее электромобиля. Детонаторы были кустарного производства, которые сложно выявить рентгеном. После доставки авто в Краснодарский край, авто планировали передать другому водителю, который должен был въехать на нем в Крым через Крымский мост. Ему отводилась роль смертника – террориста», – пишут телеграм-каналы.