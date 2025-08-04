«Русский медведь – это вам не лягушка: на медленном огне не сваришь» – киевский политтехнолог
Беда Украины в изначально ошибочном подходе коллективного Запада к ведению войны против России путём затягивания конфликта.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Состав, который мы видели, во главе с Мединским и с нашим Умеровым, уровень экспертности там всё-таки хромает. Возможно, да, я согласен [с Путиным], состав должен видоизмениться, возможно, мы это увидим. Как быстро? Я не вижу резона для Зеленского форсировать события. Наоборот, предыдущая вся логика указывала на то, что нам бы день простоять, да ночь продержаться.
Банально тянуть время. Ведь и многие европейские лидеры – вот эта политика подобострастия и заискивание перед Трампом, она строится в расчёте на то, что Трамп не вечен, пересидеть, в конце концов, Трампа», – объяснял Золотарёв.
Ведущий скептически возразил, что при американских демократах Украина тоже воевала, и ничего хорошего из этого не вышло.
«Время работает не на Украину. Стратегическая ошибка Байдена, если была гипотетическая возможность в 2022 году, но давая в час по чайной ложке, он решил варить лягушку на медленном огне. Но русского медведя на медленном огне точно не сваришь.
А дальше, в затяжной войне, учитывая несопоставимость экономического и демографического, военного потенциала, у Украины – немного шансов. Даже при сохранении существующего уровня поддержки со стороны стран Запада», – согласился политтехнолог.
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