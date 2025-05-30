«Русский» – это модный тренд: Россия возглавила мировую контркультуру – Чадаев
Культура отмены всего русского по мере укрепления позиций России трансформируется в контркультуру – и все русское становится модным и прогрессивным.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Часто говорят о геополитике, реже — о геоэкономике, и почти совсем не говорят о геокультуре. Мне кажется, случилась некоторая геокультурная революция, которая состоит в том, что попытка отмены всего русского привела, как это часто бывало в истории культуры, к прямо противоположному результату…
То есть русское стало контркультурой. А контркультура — это всегда круто. И все масштабные культурные тренды вообще-то вырастают из контркультуры. Вспомнить хотя бы «детей цветов» — хиппи шестидесятых. И, соответственно, все ведущие мировые музыкальные стили, которые выросли из этой контркультурной среды», — отметил он.
«Мы действительно входим в период моды на всё русское, которое хорошо именно тем, что русское — это контркультура, русское — это протест, причём легальный, дозволенный, как бы в рамках и на грани.
Условно, как раньше с Че Геварой ходили на футболке, сейчас надо ходить с надписью «Я — русский!». И любой «негр преклонных годов» будет с радостью ходить в этой футболке, просто чтобы сказать своё «фи» порядку, основанному на правилах. Надо пользоваться этим, это хороший результат», – подытожил Чадаев.
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