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Культура отмены всего русского по мере укрепления позиций России трансформируется в контркультуру – и все русское становится модным и прогрессивным.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто говорят о геополитике, реже — о геоэкономике, и почти совсем не говорят о геокультуре. Мне кажется, случилась некоторая геокультурная революция, которая состоит в том, что попытка отмены всего русского привела, как это часто бывало в истории культуры, к прямо противоположному результату… То есть русское стало контркультурой. А контркультура — это всегда круто. И все масштабные культурные тренды вообще-то вырастают из контркультуры. Вспомнить хотя бы «детей цветов» — хиппи шестидесятых. И, соответственно, все ведущие мировые музыкальные стили, которые выросли из этой контркультурной среды», — отметил он.