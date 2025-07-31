«Русские нам больше не верят» – в США морально готовятся к потере Одессы и Киева
Вместо того, чтобы верить «мирным» инициативам западных политиков, Россия продолжит СВО до тех пор, пока Украина не будет полностью денацифицирована.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается русских, я думаю, они наконец поняли, что бы мы ни говорили, они не верят. Это просто ложь. И они разочаровались в нас.
Так что они будут вежливы с нами и будут улыбаться, но продолжат делать свою работу», – сказал Макгрегор.
«И я думаю, они поняли, что им придется двигаться на запад. Им придется пересечь реку, войти в Киев и Одессу и быть готовыми ко всему, что произойдет после этого, по крайней мере, пока правительство в Западной Европе не сменится.
Это будет стратегический перелом. И тогда правда выйдет наружу. Это будет похоже на десталинизацию или денацификацию», – добавил он.
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