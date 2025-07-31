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Вместо того, чтобы верить «мирным» инициативам западных политиков, Россия продолжит СВО до тех пор, пока Украина не будет полностью денацифицирована.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается русских, я думаю, они наконец поняли, что бы мы ни говорили, они не верят. Это просто ложь. И они разочаровались в нас. Так что они будут вежливы с нами и будут улыбаться, но продолжат делать свою работу», – сказал Макгрегор.