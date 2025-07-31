«Русские нам больше не верят» – в США морально готовятся к потере Одессы и Киева

Максим Столяров.  
31.07.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы верить «мирным» инициативам западных политиков, Россия продолжит СВО до тех пор, пока Украина не будет полностью денацифицирована.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы верить «мирным» инициативам западных политиков, Россия продолжит СВО до тех пор,...

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«Что касается русских, я думаю, они наконец поняли, что бы мы ни говорили, они не верят. Это просто ложь. И они разочаровались в нас.

Так что они будут вежливы с нами и будут улыбаться, но продолжат делать свою работу», – сказал Макгрегор.

«И я думаю, они поняли, что им придется двигаться на запад. Им придется пересечь реку, войти в Киев и Одессу и быть готовыми ко всему, что произойдет после этого, по крайней мере, пока правительство в Западной Европе не сменится.

Это будет стратегический перелом. И тогда правда выйдет наружу. Это будет похоже на десталинизацию или денацификацию», – добавил он.

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