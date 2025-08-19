«Россию «кинут» как с Минском»: Путину нет никакого смысла встречаться с Зеленским – его подпись ничего не стоит

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад имитирует «уступки» по Украине, чтобы склонить Москву отказаться от своих ключевых требований по СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ближайшие пару недель они будут согласовывать позиции, убеждать Европу идти на дипломатические уступки. Ну и будут пытаться нас «развести», чтобы мы где-то сдали ключевые позиции. Но Россия пока занимает твёрдую позицию, и на уступки приходится идти Зеленскому и компании. Но пока это переговорный процесс без финализации, каковая может и не наступить. Именно ради этого происходят разные провокации, теракты – попытки подорвать Смоленскую АЭС и Крымский мост. За две недели можно много чего предпринять, и будут пытаться, чтобы это всё сорвать», – сказал Рожин.