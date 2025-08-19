«Россию «кинут» как с Минском»: Путину нет никакого смысла встречаться с Зеленским – его подпись ничего не стоит
Запад имитирует «уступки» по Украине, чтобы склонить Москву отказаться от своих ключевых требований по СВО.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ближайшие пару недель они будут согласовывать позиции, убеждать Европу идти на дипломатические уступки. Ну и будут пытаться нас «развести», чтобы мы где-то сдали ключевые позиции. Но Россия пока занимает твёрдую позицию, и на уступки приходится идти Зеленскому и компании.
Но пока это переговорный процесс без финализации, каковая может и не наступить. Именно ради этого происходят разные провокации, теракты – попытки подорвать Смоленскую АЭС и Крымский мост. За две недели можно много чего предпринять, и будут пытаться, чтобы это всё сорвать», – сказал Рожин.
«Встреча нужна Зеленскому, чтобы добиться хоть какой-то легитимности. Но Россия на официальном уровне не считает его легитимным.
Соответственно, вопрос подписи под любым соглашением, которое может подписать Зеленский – это и вопрос возможной отмены в любое удобное для них время. А России не нужны временные перемирия.
Понятно, что при Зеленском не будет никакой денацификации, уважения к правам русских. Это всё реально только при смене власти на Украине. А без этого они могут пообещать, но закончится это профанацией и «кидком» в стиле Минских соглашений», – подытожил обозреватель.
