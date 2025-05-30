Россия спустила на воду новый БДК

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Спуск на воду большого десантного корабля (БДК) «Владимир Андреев» состоялся сегодня на заводе «Янтарь».

Об этом на своем сайте сообщает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корабли проекта 11711 имеют обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части. Это самые большие по водоизмещению корабли, построенные для ВМФ после распада Советского Союза.

До сих пор самыми распространёнными десантными кораблями российского флота остаются БДК производства еще социалистической Польши. Часть боевых единиц этого класса были потеряны в ходе СВО в результате ударов натовских ракет и морских дронов.

Одновременно с «Владимиром Андреевым» на заводе ОСК «Янтарь» ведется строительство еще одного большого десантного корабля того же проекта под названием «Василий Трушин».

В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК проекта 11711, построенные на заводе ОСК «Янтарь» – «Иван Грен» и «Петр Моргунов».