Россия согласна на дипломатию, но наступление останавливать не будет

Если США не на словах, а на практике пойдут навстречу РФ в украинском конфликте, Москва готова будет перейти к практической реализации урегулирования.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Естественно, в отношениях с американцами Кремль желает видеть практическое подтверждение этих обещаний про нормализацию, улучшение. То есть именно эти вопросы в том числе обсуждаются на любых переговорах, потому что просто слов о том, что мы хотим с вами дружить, в текущих реалиях этого крайне мало. Россия хочет удовлетворения своих известных требований, которые неоднократно озвучивались с начала СОО и были недавно переозвучены американцам, то есть где ясно дали понять, что Россия хочет территориально, что Россия хочет с точки зрения архитектуры европейской безопасности. Если американцы на практике, а не на словах будут удовлетворять озабоченности России, тогда это открывает для нас возможность двигаться дальше. Если же все будет идти в рамках болтовни, разговоров: «Мы бы хотели, но мы не можем повлиять на Зеленского или на наших европейских сателлитов», это также очень много скажет о политике действующей администрации», – сказал эксперт.

По его словам, если переговоры будут сорваны, то «Россия продолжит достигать своих целей военными средствами».