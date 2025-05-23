Россия расплачивается за энергетическое перемирие ударами ВСУ по её тылам – эксперт

Украина сосредоточила свои удары по предприятиям, выпускающим продукцию для ВПК России потому, что действует договоренность об отказе от ударов по энергетике между сторонами. При этом Россия и Украина здесь находятся в неравных условиях, потому что объектов для таких ударов на территории РФ гораздо больше.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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