Россия расплачивается за энергетическое перемирие ударами ВСУ по её тылам – эксперт
Украина сосредоточила свои удары по предприятиям, выпускающим продукцию для ВПК России потому, что действует договоренность об отказе от ударов по энергетике между сторонами. При этом Россия и Украина здесь находятся в неравных условиях, потому что объектов для таких ударов на территории РФ гораздо больше.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Изменилась тактика. То есть мы же подписали договор, что не бьём по энергетической инфраструктуре. И, в принципе, эту договорённость обе стороны соблюдают. Но дело в том, что мы здесь попадаем в ту же ловушку, что и Черноморский флот.
То есть у нас есть, что топить, а у них нет. У нас очень много предприятий, очень много производственных центров, а у них практически нет. Вот они и бьют в последние дни, скорее всего, по химической инфраструктуре, по химическому производству, а до этого – по оптоволоконному заводу они ударили, который делает волокно для дронов.
То есть они выбирают цели, которые вроде как не энергетические, но тем не менее для нанесения нам максимального экономического ущерба», – заключил Товкач.
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