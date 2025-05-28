Россия потребует от лидеров Запада письменное обязательство по Украине и не только – Reuters

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Агентство Reuters каким-то образом узнало о содержании готовящегося, но еще не обнародованного публичного российского меморандума с перечнем условий для мира на Украине.

Об этом рассказали три россПо сведениям агентства, требования Москвы к прекращению войны на Украине включают в себя письменное обязательство от западных лидеров прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России.ийских источника, осведомленных с ходом переговоров.

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«Путин готов к миру, но не любой ценой», — заявил один высокопоставленный российский источник, знакомый с мнением высшего руководства Кремля, говорившего на условиях анонимности.

В частности, он хочет официального исключения членства в НАТО для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

По данным еще трех источников, Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, чтобы были сняты некоторые западные санкции, чтобы был решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и чтобы русскоязычные граждане Украины были защищены.

Один источник сообщил, что если Путин поймет, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам с помощью военных побед, что «мир завтра будет еще более болезненным».

«В Кремле считают, что Россия может воевать годами, несмотря на санкции и экономическую боль со стороны Запада», – говорится в материале.

Еще один конфидент Reuters сообщил, что «Путин сейчас менее склонен к территориальным компромиссам и придерживается своей публичной позиции, что он хочет, чтобы в состав России вошли все четыре области на востоке Украины, на которые она претендует».

Как указывают источники агентства, «Путин считает эту войну переломным моментом в отношениях Москвы с Западом, который, по его словам, унизил Россию после распада СССР в 1991 году, расширив НАТО и посягнув на то, что он считает сферой влияния Москвы».

При этом, как добавляет агентство, такие российские требования столкнутся с неприятием Киева, который «неоднократно заявлял, что россиянам нельзя предоставлять право вето на ее стремление присоединиться к альянсу НАТО».

Украина заявляет, что требует от Запада крепких гарантий безопасности, сдерживающих любую будущую российскую атаку.

Если этот «слив» правдив, то после обнародования российского меморандума переговорные позиции сторон вряд ли серьезно сблизятся. В таком случае исход сюжета решится на поле боя – либо успехом российского летнего наступления на Донбассе, за которым последует относительно быстрый мир на более жестких условиях России, чем сейчас, либо повторением истории с украинским наступлением 2023 года, но уже со стороны России и патовой ситуацией на фронте, которая приблизит «корейскую ничью».