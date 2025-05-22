Россия перебрасывает морпехов на Херсон

Дислоцированная в Севастополе 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, направлены на Херсонское направление.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально на днях представители партизанского движения «АТЭШ» в Крыму сообщили о том, что из казарм, из административных зданий 810-й бригады морской пехоты… это бригада морской пехоты, которая в свое время активно была задействована на Курском направлении, а сейчас перебрасывается на территорию южной части Херсонской области.

Так вот, из казарм и административных зданий, в месте дислокации этой бригады, а она дислоцируется в бухте Казачья в Севастополе, активно вывозят имущество, технические средства. Где-то я видел сообщение о том, что, мол, россияне бегут из Крыма. Ерунда. Они перемещают силы, средства, ресурсы на юг Херсонской области, дабы там формировать передовые командные пункты, дабы там организовывать введение наступательных действий в рамках летней наступательной кампании», – заявил Селезнев.