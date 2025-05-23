Россия оснащает свои МиГи и Су тактическими ядерными ракетами – американская разведка

Сергей Рыжов.  
23.05.2025 09:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 896
 
Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, США, ЯО


Опубликованный на сайте разведывательного управления Департамента обороны США новый отчет американской разведки утверждает, что Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами: они устанавливаются на МиГи и истребители типа Су.

Американская разведка выяснила, что Россия сохраняет ориентировочно 1,5 тысяч развернутых стратегических боеголовок и до 2 тысяч нестратегических боеголовок, и расширяет свои ядерные силы в Белоруссии, создавая и реконструируя места хранения ядерного оружия и обучая белорусские экипажи обращению с тактическим ядерным оружием.

Опубликованный на сайте разведывательного управления Департамента обороны США новый отчет американской разведки утверждает, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Издание The War Zone уточняет, что речь идет о внедряемой в ВС РФ новой управляемой авиационной ракете с тактическим ядерным зарядом – специальной версии ракеты большой дальности Р-37М. Эта дальнобойная ракета-перехватчик разработана специально для МиГ-31 и адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

В отчете отмечается, что Россия расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности, в том числе ядерные ракеты класса «воздух-воздух» и новые ядерные системы.

«Однако Россия очень маловероятно применит ядерное оружие в этом конфликте, если только руководство России не решит, что режиму угрожает экзистенциальная опасность», – говорится в документе американской разведки.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить