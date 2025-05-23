Россия оснащает свои МиГи и Су тактическими ядерными ракетами – американская разведка

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Опубликованный на сайте разведывательного управления Департамента обороны США новый отчет американской разведки утверждает, что Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами: они устанавливаются на МиГи и истребители типа Су.

Американская разведка выяснила, что Россия сохраняет ориентировочно 1,5 тысяч развернутых стратегических боеголовок и до 2 тысяч нестратегических боеголовок, и расширяет свои ядерные силы в Белоруссии, создавая и реконструируя места хранения ядерного оружия и обучая белорусские экипажи обращению с тактическим ядерным оружием.

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Издание The War Zone уточняет, что речь идет о внедряемой в ВС РФ новой управляемой авиационной ракете с тактическим ядерным зарядом – специальной версии ракеты большой дальности Р-37М. Эта дальнобойная ракета-перехватчик разработана специально для МиГ-31 и адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

В отчете отмечается, что Россия расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности, в том числе ядерные ракеты класса «воздух-воздух» и новые ядерные системы.