Россия официально предложила Украине выбрать между миром и капитуляций

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 09:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 448
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина не хочет завершения конфликта, потому что его продолжение позволяет ее руководству и его западным покровителям наживаться на войне.

Об этом, выступая на Совбезе ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не хочет завершения конфликта, потому что его продолжение позволяет ее руководству и его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пока существует жупел «российской угрозы», клике Зеленского можно не отчитываться о разворованных бюджетных деньгах и западной, прежде всего – американской, помощи, счет которых идет уже на десятки, если не сотни миллиардов долларов. Этого же очень не хотят и его подельники из Европы и администрации Байдена, также изрядно «нагревшие руки» на украинском конфликте.

Поэтому главная задача этой кучки милитаристов – не дать главному акционеру – США – выйти из геополитического проекта Украина/анти-Россия и продлить войну настолько, насколько можно. Это непросто, поскольку у новой американской администрации за последние несколько месяцев «открылись глаза» в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры замалчивают, что недавние удары по объектам ВСУ были нанесены в ответ на массированные попытки ударить по территории России беспилотниками.

«С 20:00 20 мая по 08:00 27 мая уничтожен и перехвачен 2331 запущенный из Украины ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе 1465 вне зоны специальной военной операции. К сожалению, в результате есть пострадавшие и погибшие мирные жители, в том числе женщины и дети», – добавил постпред.

Завершая выступление, Небензя подчеркнул, что Украине придется выбирать – соглашаться на мир по итогам переговоров или капитулировать, приняв более жесткие условия по результатам боевых действий».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить