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Украина не хочет завершения конфликта, потому что его продолжение позволяет ее руководству и его западным покровителям наживаться на войне.

Об этом, выступая на Совбезе ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока существует жупел «российской угрозы», клике Зеленского можно не отчитываться о разворованных бюджетных деньгах и западной, прежде всего – американской, помощи, счет которых идет уже на десятки, если не сотни миллиардов долларов. Этого же очень не хотят и его подельники из Европы и администрации Байдена, также изрядно «нагревшие руки» на украинском конфликте. Поэтому главная задача этой кучки милитаристов – не дать главному акционеру – США – выйти из геополитического проекта Украина/анти-Россия и продлить войну настолько, насколько можно. Это непросто, поскольку у новой американской администрации за последние несколько месяцев «открылись глаза» в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры замалчивают, что недавние удары по объектам ВСУ были нанесены в ответ на массированные попытки ударить по территории России беспилотниками.

«С 20:00 20 мая по 08:00 27 мая уничтожен и перехвачен 2331 запущенный из Украины ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе 1465 вне зоны специальной военной операции. К сожалению, в результате есть пострадавшие и погибшие мирные жители, в том числе женщины и дети», – добавил постпред.

Завершая выступление, Небензя подчеркнул, что Украине придется выбирать – соглашаться на мир по итогам переговоров или капитулировать, приняв более жесткие условия по результатам боевых действий».