Россия не захватывает Украину, а лишает ее солдат и техники – Джонсон

Россия никогда не ставила себе целью захватить территорию Украины к какому-то сроку – ее задача, о которой не раз говорилось, – это демилитаризация страны.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

