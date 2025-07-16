Россия ещё не объявляла мобилизацию, а Украине уже некем воевать – нацист Друзенко

Вадим Москаленко.  
16.07.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже испытывает большой дефицит живой силы, в то время как Россия даже не объявляла мобилизацию.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже испытывает большой дефицит живой силы, в то время как Россия даже не...

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«Знаковым относительно выхода войны на новый уровень было бы объявление мобилизации в России. Но пока Россия воюет контрактниками, соответственно, у нее хватает денег, хватает людей, которые готовы за деньги умирать, ну и хватает стратегического терпения, чтобы бросать этих людей в топку», – рассуждал он.

«Насколько Украина устойчива внутри – вопрос более проблематичный. С одной стороны, продвижение на фронте минимальное, с другой стороны, кажется, уже все вменяемые командиры говорят, что надо беречь людей. Это тот ресурс, которого больше всего не хватает.

На фронте традиционно не хватает всего, но людей – прежде всего. Люди – самый трудновосполняемый ресурс. Если с финансами и техникой можно что-то решить…

То с людьми понятно, что в отличие от северных корейцев, которые воюют за Россию, за Украину могут воевать только западные, да и не только западные добровольцы, которых очень немного, скажем откровенно, на фронте», – жаловался нацист.

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