Россия ещё не объявляла мобилизацию, а Украине уже некем воевать – нацист Друзенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уже испытывает большой дефицит живой силы, в то время как Россия даже не объявляла мобилизацию.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Знаковым относительно выхода войны на новый уровень было бы объявление мобилизации в России. Но пока Россия воюет контрактниками, соответственно, у нее хватает денег, хватает людей, которые готовы за деньги умирать, ну и хватает стратегического терпения, чтобы бросать этих людей в топку», – рассуждал он.