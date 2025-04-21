Россия более интересна для США. Вашингтон готов жертвовать Украиной – эксперт

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Наиболее сложным в договоре о мире для Украины будет вопрос новых границ. Если они будут признаны на официальном уровне, то страна погрязнет во внутреннем конфликте вплоть до противостояния регионов.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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