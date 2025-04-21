Россия более интересна для США. Вашингтон готов жертвовать Украиной – эксперт
Наиболее сложным в договоре о мире для Украины будет вопрос новых границ. Если они будут признаны на официальном уровне, то страна погрязнет во внутреннем конфликте вплоть до противостояния регионов.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Соединенные Штаты хотят закончить войну в Украине, плюс Соединенные Штаты понимают, что Россия для них является выгодным партнером на каком-то этапе или же выгодным тем государством, которым более выгодно вести экономические отношения, чем с Украиной.
Объем тех же метров более, скажем, обширный, большее количество точек соприкосновения, Арктика, например, энергетические вопросы, вопросы ядерного сдерживания в мировом масштабе, вопросы Тихоокеанского сотрудничества в Тихом океане, опять же Китай, взаимодействие трех государств, надо выстроить определенную линию поведения. То есть Россия в этом отношении более интересна Вашингтону, чем Украина. Потому что что может дать Украина в этом отношении? И поэтому Соединенные Штаты готовы пожертвовать интересами Украины в каких-то направлениях, в частности относительно территорий», – заявил Бондаренко.
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