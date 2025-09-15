Российские удары: поражено топливохранилище аэродрома. В Запорожье пропал свет

Игор Шкапа.  
15.09.2025 08:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 844
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За минувшие сутки массированных ударов по Украине не было. Тем не менее взрывы звучали в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.

Вчера хорошо прилетело по Нежину в Черниговской области.

«В окрестностях Нежина, что в Черниговской области, зафиксировали попадание российских беспилотников по двум предприятиям критической инфраструктуры», – заявил мэр Нежина Александр Кодола.

На попавших в сеть кадрах из Нежина можно увидеть клубы поднимающегося черного дыма.

Мониторинговый канал «Изнанка» геолоцировал кадры и не без сарказма задается вопросом:

«А военный аэродром – это объект инфраструктуры или все таки цель?».

В свою очередь тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» дает чуть больше подробностей.

«Армия России поразила критические объекты врага в Черниговской области: пожары на авиабазе в Нежине. «Герани» точно ударили в том числе по топливохранилищу, наблюдается сильный пожар», – пишет паблик.

А гауляйтер остающейся под украинской оккупацией частью Запорожской области Иван Федоров сообщил об атаке на пригороды областного центра.

«В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение», – написал он в своем паблике.

Командование Воздушных сил ВСУ ночью сообщало о фиксации российских дронов в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Отмечалось, что дроны маневрировали и постоянно меняли направление.

