Российские удары: поражено топливохранилище аэродрома. В Запорожье пропал свет
За минувшие сутки массированных ударов по Украине не было. Тем не менее взрывы звучали в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.
Вчера хорошо прилетело по Нежину в Черниговской области.
«В окрестностях Нежина, что в Черниговской области, зафиксировали попадание российских беспилотников по двум предприятиям критической инфраструктуры», – заявил мэр Нежина Александр Кодола.
На попавших в сеть кадрах из Нежина можно увидеть клубы поднимающегося черного дыма.
Мониторинговый канал «Изнанка» геолоцировал кадры и не без сарказма задается вопросом:
«А военный аэродром – это объект инфраструктуры или все таки цель?».
В свою очередь тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» дает чуть больше подробностей.
«Армия России поразила критические объекты врага в Черниговской области: пожары на авиабазе в Нежине. «Герани» точно ударили в том числе по топливохранилищу, наблюдается сильный пожар», – пишет паблик.
А гауляйтер остающейся под украинской оккупацией частью Запорожской области Иван Федоров сообщил об атаке на пригороды областного центра.
«В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение», – написал он в своем паблике.
Командование Воздушных сил ВСУ ночью сообщало о фиксации российских дронов в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Отмечалось, что дроны маневрировали и постоянно меняли направление.
