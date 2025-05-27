Рискуя сорвать саммит НАТО, Зеленский отправится в Гаагу. Пока неясно – в каком качестве

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The New York Times пишет, будто генсек НАТО Марк Рютте опасается, что саммит Альянса в июне будет сорван из-за конфликта Трампа и Зеленского.

По словам конфидентов издания, Рютте хочет, чтобы саммит в Нидерландах 24-25 июня был «коротким и содержательным», и стремится «не допустить открытого разногласия по поводу Украины, омрачившего встречу два года назад», когда Украина безуспешно пыталась добиться гарантий своего вступления.

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«Но две вещи могут осложнить предстоящее мероприятие: президент Трамп, который, как ожидается, примет участие, находится в разногласии с союзниками по вопросу будущего Украины. А сама Украина стремится вступить в НАТО — результат, которому Трамп противится», – указывает NYT.

Однако, добавляет издание, пока неясен формат участия в мероприятии Зеленского, и будет ли он приглашен на главный ужин по случаю открытия саммита.

«Роль Украины на саммите сейчас не определена. Не в последнюю очередь из-за отношения господина Трампа к президенту Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите», – говорится в материале.

От американцев пока что идут противоречивые сигналы:

«Я вполне ожидаю, что Зеленский будет в Гааге на саммите Альянса. В каком качестве – мы обсуждаем», — заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер.

Еще один неприятный звоночек для Киева: официалы Альянса предположили, что на этом саммите не состоится заседание Совета Украина-НАТО, как это было в предыдущие годы.

«Некоторые отметили, что после ужина первого вечера лидеры НАТО встретятся лишь на несколько часов следующего дня, чтобы ратифицировать новые цели расходов, которые могут помочь европейским союзникам со временем заменить США как главного гаранта обычной обороны континента», – говорится в статье.

Впрочем, Украине могут и подсластить пилюлю. Но пока это неточно:

«НАТО также планирует параллельный форум оборонной промышленности, который, возможно, посетит Зеленский», – добавляет издание.

Плохие новости ждут на саммите и европейских партнеров США:

«В то же время чиновники Белого дома предупредили своих европейских коллег, что сокращение численности американских войск в Европе неизбежно. Это также будет важной темой обсуждения».

Чиновники НАТО говорят, что коммюнике этого года будет кратким и лаконичным. Оно еще находится в стадии разработки, добавляет газета.

«Альянс пытается заверить союзников в преданности Соединенных Штатов альянсу, коллективной обороне и своему ядерному зонту над Европой, но предупредил, что текущий пересмотр размещения американских войск, который планируется завершить позже в этом году, может означать вывод или передислокацию некоторых из 84 тысяч находящихся в Европе военнослужащих», – пишет издание.

Саммит НАТО состоится 24-26 июня в Гааге, Нидерланды. Он соберет около 8,5 тысячи участников, включая 45 глав государств, министров обороны и иностранных дел. Ранее западные СМИ писали, что Зеленского впервые за три года не будут приглашать для участия в основных дискуссиях саммита НАТО в угоду Трампу.