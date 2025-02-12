Разыскиваемый в Германии педофил записался в ВСУ и продолжил изнасилования на Украине – Spiegel и Bild

Сергей Рыжов.  
12.02.2025 11:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Криминал, Происшествия, Скандал, Украина


Spiegel сообщает, что на Украине арестован бывший немецкий военный по подозрению в трех случаях изнасилований

Как говорится в публикации, сейчас 29-летний Бен Р. находится под стражей в целях экстрадиции. Следователи подозревают, что он совершал на территории Украины сексуальные преступления, выкладывая видеозаписи в интернет.

Spiegel сообщает, что на Украине арестован бывший немецкий военный по подозрению в трех случаях...

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Кроме того, при обыске его квартиры в Баварии были обнаружены тысячи фото- и видеоматериалов, связанных с насилием над детьми.

Выйти на его след удалось после того, как его фотографии и видеозаписи были обнаружены на нелегальной онлайн-платформе. При обыске также была изъята амуниция, предположительно принадлежащая Бундесверу.

Таблоид Bild дополняет эту информацию другими фактами. Так, выяснилось, что расследование в отношении Бена Р. ведётся с октября 2021 года. В марте 2022 года запретили педофилу носить военную форму и исполнять служебные обязанности.

Однако в 2023 году он неожиданно появился на фронте в Украине, записался в Иностранный легион ВСУ и участвовал в боях под Бахмутом, сражался против ЧВК «Вагнер» и проводил рискованные спецоперации.

Об этом он сам рассказывал в подкасте заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, где подробно описывал кровопролитные бои на Украине, которые он снимал на экшн-камеру GoPro и даже показывал собственные ранения.

«Однако за образом предполагаемого «героя войны» скрывается мрачная правда», – пишет Bild.

Помимо трёх случаев изнасилований, упомянутых в ордере на арест, возможны и другие преступления против украинских женщин. Теперь против Бена Р. возбуждено уголовное дело и в Киеве — в том числе по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней украинки.

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