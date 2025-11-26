Разоряющиеся британские фермеры устроили тракторный протест в Лондоне
Пока британское руководство финансирует антироссийскую войну, в центре Лондона сотни фермеров устроили акцию протеста против повышения налога на наследство на сельскохозяйственные угодья.
Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Протестующие приехали в столицу на тракторах, проигнорировав запрет полиции на их использование. Однако к зданию парламента, сельскохозяйственную технику не пустили, и она собралась на соседних улицах.
Многие на свои машины прикрепили баннеры с лозунгами: «Спасите британское сельское хозяйство», «Нет смертельным налогам», «Нет фермеров – нет еды», «Без фермеров нет будущего».
Некоторые протестующие требовали отставки британского премьер-министра Кира Стармера.
«Правительство Британии показало свое отношение к нам. Их не интересуют фермеры, им не важно, чем жители Британии будут питаться завтра. С нами никто не консультировался, нас не слышат. Мы будем продолжать добиваться отмены повышения налогов», – сказал один из протестующих.
«У нас и так растут налоги, себестоимость высокая, а цены на продукцию низкие – мы практически не зарабатываем. Под угрозой продовольственная безопасность, фермеры массово разоряются», – жаловался другой фермер.
Напомним, протесты фермеров в Британии продолжаются после того, как в 24 году Минфин королевства объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете 28 млрд. долларов. Под удар попали, в том числе, владельцы крупных фермерских хозяйств, при наследовании которых теперь нужно выплачивать 20-процентный налог.
