Работников украинского ВПК выгребают на фронт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Работники украинских предприятий, задействованные в производстве военной продукции, вынуждены прятаться от ТЦК, чтобы не загреметь в армию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, в прошлом командир спецподразделения ударных дронов Валерий Боровик.

Он считает, что Украине следует менять принцип мобилизации, делая ставку не на увеличение численности армии, а на подготовку специалистов, способных выпускать миллионы дронов, системы ПВО и РЭБ.

«Кто этого не понимает, не внедряет и не способствует, тот должен отойти от руководства и быть заменен. Иначе технологическое преимущество противника, который уже быстро адаптируется и развивается, сметет их. К сожалению, может случиться, что вместе с нами и нашей страной», – опасается Боровик.

Он привел несколько проблемных случаев бронирования специалистов из своего опыта.

«Одна из наших компаний делает ударные дроны-камикадзе. Предыдущий контракт с государством был уже выполнен и закончился, следующий находился на стадии подписания. Возможности бронировать всех специалистов до подписания следующего контракта не было. «Дія-сіті» позволяет только 50% бронирования. Один из инженеров, занимавшихся дальним дроном-камикадзе на 800 км, шел по улице Киева, к нему подошли представители ТЦК — и в темпе «Формулы-1» через сутки инженер уже в «учебке» с автоматом и в бронежилете проходит подготовку для отправки на фронт. Никакие доводы того, что человек занимается стратегически важными вещами для нашей победы, не принимаются! «Закон есть закон», — говорят в ТЦК», – возмущается автор.

По его словам, похожая ситуация и одном из предприятий, которое поставляет на фронт наземные дроны-минеры.