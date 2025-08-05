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Полгода метаний Дональда Трампа, так и не сумевшего принудить Киев к прекращению боевых действий, разочаровали Владимира Путина – Кремль больше не рассматривает американскую администрацию как гаранта долгосрочных соглашений.

Об этом на страницах New York Times пишет бежавший на Запад либеральный журналист-иноганент и открытый гомосексуалист Михаил Зыгарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор утверждает, будто продолжает общаться с частью российских элит, еще недавно надеявшихся на потепление отношений с Вашингтоном. Зыгарь так описывает настроения после победы Трампа:

«В Москве начали появляться американские бизнесмены, называвшие себя спонсорами предвыборной кампании Трампа. Они утверждали, что санкции будут сняты и что президент по-прежнему мечтает построить в Москве небоскрёб Trump Tower. Российские чиновники и предприниматели, с которыми я беседовал, были насторожены, но им хотелось верить, что мир возможен и что Трамп сможет убедить Путина прекратить войну. Казалось, что мечта о возобновлении сотрудничества с Америкой может стать реальностью. Вскоре стало ясно, что это было принятием желаемого за действительное».

Однако в итоге непоследовательный Трамп разочаровал Путина.

«Он утратил веру в саму идею достижения договоренностей с Соединенными Штатами. По словам людей, с которыми я общался, он считает, что любая американская администрация по определению является временной, а значит, любые договоренности с ней бессмысленны. Господин Трамп у власти сегодня, но через три года его может не быть. Личные отношения ничего не значат», – уверяет иноагент.

Зыгарь подстрекает Запад ответить русским, перечисляя недавние диверсии украинских дронов в аэропортах, сложности с урожаем в РФ и проблемы предприятий из-за высоких процентных ставок.