Путин, Трамп и Си готовят соглашение о новом миропорядке. Украину не позовут – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.02.2025 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


Между США, Россией и Китаем готовится соглашение о разделе сфер влияния в мире.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Между США, Россией и Китаем готовится соглашение о разделе сфер влияния в мире. Об...

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«Путину незачем останавливаться. Единственный разумный повод для чего ему останавливаться, это выторговать за эту остановку бонусы, превышающие бонусы от продолжения войны. Таковыми бонусами может являться только договоренность о будущем мироустройстве и разделе мира между Трампом, Си Цзиньпинем и Путиным. Такая встреча уже готовится. Или серия встреч, скорее. Поэтому, конечно, это важнее, чем чей будет Покровск, потому что, в конце концов, это несопоставимый масштаб.

Общие мировые правила игры, вопросы Арктики, вопросы отношений с Китаем, вопросы отношений с США, раздел космоса, раздел сфер влияния гораздо важнее, чем захваченный Харьков, Полтава и так далее. Как бы ни хотелось очень многим русским или российским горячим головам, ему есть, на что меняться. Это зависит от того, что предложит Трамп. Что предложит Трамп? Это комбинация позитивного воздействия и негативного воздействия. То есть возможные санкции, на которые намекает Трамп. Тяжелые санкции, нефть, прежде всего. Второе — это позитивные какие-то решения, про которые он пока не скажет.

Потому что если будет реальное соглашение о разделе мира, то понятно, что оно будет неформальным, мир формально никто делить не будет. Это будут какие-то пункты. Там из 10 2 пункта нам обозначат, будут скрытые, о которых можно будет только догадываться, либо знать, ссылаясь на таксистов. И это говорит нам о следующем – это соглашение, скорее всего, будет, это соглашение будет на половину, может быть и больше, но со скрытыми протоколами, скрытыми статьями. И нас не спросят о том, каково место Украины, какое начертание Украины в этой сфере», – заявил Арестович.

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