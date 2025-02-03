Путин победил в этой войне – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.02.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Цифры показывают, что Украина проиграла военное противостояние с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Цифры показывают, что Украина проиграла военное противостояние с Россией. Об этом в эфире видеоблога...

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«Как относятся в мире к Путину, показал Казанский саммит – там было более 60 государств. Причем ведущие государства мира, представители. Они все показали, что они считают его более чем легитимным, этого достаточно. Никто всерьез Путина преследовать не будет, с Путиным будут договариваться. Потому что Путин – победитель в этой войне. Все очень просто. Буквально, его считают победителем в этой войне. Что бы мы там не говорили.

Хотите посчитать? Давайте посчитаем, сколько процентов российской территории захвачено? 0,01, наверное. Сколько процентов украинской территории захвачено? У них там 0,01% у нас около 30. Второй момент – сколько населения потерял Путин? По разным цифрам, даже самым скромным, где-то миллион 200 тысяч беженцев в России, которые добровольно туда уехали с территории Украины, кроме того, около полутора миллионов по самым нижним цифрам, находится на оккупированных территориях.

То есть они приобрели 2 миллиона 700 тысяч человек, потеряв, окей, 700 тысяч. 2 миллиона – чистый прибыток. Сколько мы потеряли с беженцами убитыми? Около 10 миллионов. Так кто выиграл эту войну?», – резюмирует Арестович.

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