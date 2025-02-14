Путин и Си привезут Трампа в Китай и превратят США в геополитического карлика – гей-бандеровец Портников

Игорь Шкапа.  
14.02.2025 22:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 181
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия и США будут вести переговоры без участия Евросоюза и Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель, гей и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и США будут вести переговоры без участия Евросоюза и Украины. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он напомнил, что уже формируются переговорные группы РФ и США.

«Поверьте, они будут разговаривать без нас и без европейцев», – уверен русофоб.

По его мнению, задачей переговоров со стороны России будет не закончить войну на Украине, а чтобы Трамп приехал в Москву на 9 Мая.

«И встретился там с двумя хозяевами современного мира – президентом Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем – как младший партнер», – добавил пропагандист.

При этом он описывает еще один возможный сценарий – поездку Путина и Трампа в Китай.

«Это планы Путина. Думаю, планы Трампа сильно отличаются. Но они будут делать все, чтобы его убаюкать, чтобы его туда привезти (в сознательном или бессознательном состоянии – это их абсолютно не интересует) и попробовать разделить с ним мир.

При этом США останется не лучшая часть. Россия будет претендовать на Европу, КНР – на Азиатско-Тихоокеанский регион, США, условно говоря, оставят Латинскую Америку и часть Арктики, но и там будут с каждым годом увеличиваться китайские инвестиции, чтобы превратить США в геополитического карлика», – пугает Портников.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить