Путин и Си привезут Трампа в Китай и превратят США в геополитического карлика – гей-бандеровец Портников
Россия и США будут вести переговоры без участия Евросоюза и Украины.
Об этом в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель, гей и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он напомнил, что уже формируются переговорные группы РФ и США.
«Поверьте, они будут разговаривать без нас и без европейцев», – уверен русофоб.
По его мнению, задачей переговоров со стороны России будет не закончить войну на Украине, а чтобы Трамп приехал в Москву на 9 Мая.
«И встретился там с двумя хозяевами современного мира – президентом Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем – как младший партнер», – добавил пропагандист.
При этом он описывает еще один возможный сценарий – поездку Путина и Трампа в Китай.
«Это планы Путина. Думаю, планы Трампа сильно отличаются. Но они будут делать все, чтобы его убаюкать, чтобы его туда привезти (в сознательном или бессознательном состоянии – это их абсолютно не интересует) и попробовать разделить с ним мир.
При этом США останется не лучшая часть. Россия будет претендовать на Европу, КНР – на Азиатско-Тихоокеанский регион, США, условно говоря, оставят Латинскую Америку и часть Арктики, но и там будут с каждым годом увеличиваться китайские инвестиции, чтобы превратить США в геополитического карлика», – пугает Портников.
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