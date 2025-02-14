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Россия и США будут вести переговоры без участия Евросоюза и Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала NTN заявил киевский политический обозреватель, гей и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что уже формируются переговорные группы РФ и США.

«Поверьте, они будут разговаривать без нас и без европейцев», – уверен русофоб.

По его мнению, задачей переговоров со стороны России будет не закончить войну на Украине, а чтобы Трамп приехал в Москву на 9 Мая.

«И встретился там с двумя хозяевами современного мира – президентом Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем – как младший партнер», – добавил пропагандист.

При этом он описывает еще один возможный сценарий – поездку Путина и Трампа в Китай.