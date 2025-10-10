Пугачева стала шутом, которого отодвинули от трона короля – Уралов

Олег Кравцов.  
10.10.2025 18:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 569
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина


Ныне поливающая грязью свою родную страну певица Алла Пугачева оказалась шутом, который лишился царственной благосклонности.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский медиатехнолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ныне поливающая грязью свою родную страну певица Алла Пугачева оказалась шутом, который лишился царственной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его мнению, популярная в прошлом веке исполнительница предсказала свою судьбу в песне под названием «Арлекино», где были такие строки: «Смешить вас мне с годами всё трудней, ведь я ж не шут у трона короля».

«И многие годы это было, а тут немножко, так сказать, от трона пододвинули. А человек-то себя уже считал примадонной первой», – отметил эксперт.

Кроме того, говорит он, Пугачева еще стала одним из первых олигархов.

«Алла Пугачёва – это первый медийно-культурный олигарх, причём она сразу обошла государство в плане собирания бабла прямо с населения за концерты, особенно в конце 80-х-начале 90-х. И в этом смысле она не просто стала шутом у трона короля, она стала шутом, который стал вполне себе олигархом», – подчеркнул Уралов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить