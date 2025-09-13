Публицист из Швеции рассказал, чем для простых граждан обернулась русофобия правительства

Вадим Москаленко.  
13.09.2025 09:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1006
 
Дзен, Россия, Русофобия, Швеция


Шведское правительство делает из России врага ради того, чтобы объяснить населению растущие расходы на армию.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил шведский публицист Маззе Нильсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда дело доходит до военно-промышленной прибыли, Швеция не имеет себе равных. Наша промышленность позволяла во время Холодной войны иметь 800 тысяч человек под ружьём, а также значительный флот и авиацию. Мы производили собственные самолёты, подводные лодки.

Этому, конечно, способствовало то, что мы не пострадали во Второй мировой войне. И сейчас все эти компании завоёвывают огромный рынок. Если у вас сегодня есть акции шведской оружейной промышленности, вы будете очень довольны», – сказал Нильсон.

Он указал, что расходы на оборонку сопровождаются урезанием финансирования медицины и соцвыплат.

«Люди справедливо жалуются на ухудшение состояния здравоохранения, системы социального обеспечения, и другие социальные проблемы.

Вы помните шведское государство всеобщего благосостояния, в котором обо всех заботились, а теперь стало сложнее получать социальную помощь. Но идёт перевооружение, Швеция возвращается к уровню финансирования армии к 4-5%, как требует наш гегемон в Вашингтоне», – подытожил выступающий.

